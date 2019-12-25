Спасатели локализовали пожар на заводе "Звезда" в Петербурге

Возгорание на улице Бабушкина охватило обстановку в 200 кв.м.

Во вторник, 13 декабря, в Невском районе Северной столицы произошёл пожар на территории завода "Звезда". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт в 6:38. К дому №123 по улице Бабушкина выдвинулись 35 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Как удалось установить, огонь в двухэтажном здании охватил обстановку на площади 200 кв.м. К 7:05 утра пожару был присвоен дополнительный ранг 1-БИС.

Локализация возгорания произошла в 8:53. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в жилом доме на Рубинштейна пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)