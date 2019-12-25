При пожаре в жилом доме на Рубинштейна пострадал мужчина

Тушить пожар прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 11 декабря, в Центральном районе произошел пожар. На улице Рубинштейна, 20, полыхала лестничная клетка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 15:05. Огонь охватил оконную раму.

Тушить пожар прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они нашли в подъезде мужчину, который пострадал во время возгорания. Его отправили в больницу.

В 15:23 пламя потушили. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в жилом доме в Гродненском переулке пожарные нашли труп.

Фото: Piter.tv