В бизнес-центре на Каменноостровском загорелась вентиляция

В административном здании в Петроградском районе произошло возгорание вентиляции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №40 на Каменноостровском проспекте поступило 12-го октября в 10:08. Там располагается бизнес-центр. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный номер 1-бис. К ликвидации пожара привлекли 28 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет.
UPD: в 10:40 пожар локализовали, ранг пожара снизили до 1 номера.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Петергофском шоссе у иномарки загорелся салон в отсутствии водителя.
Видео: Piter.TV
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