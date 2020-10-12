В бизнес-центре на Каменноостровском загорелась вентиляция

По предварительным данным, никто не пострадал.

В административном здании в Петроградском районе произошло возгорание вентиляции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №40 на Каменноостровском проспекте поступило 12-го октября в 10:08. Там располагается бизнес-центр. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный номер 1-бис. К ликвидации пожара привлекли 28 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.

UPD: в 10:40 пожар локализовали, ранг пожара снизили до 1 номера.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Петергофском шоссе у иномарки загорелся салон в отсутствии водителя.

Видео: Piter.TV