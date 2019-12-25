На Хрустальной улице загорелся ангар площадью 300 "квадратов"

Информация о пострадавших в результате ЧП отсутствует.

Пожар, вспыхнувший в ангаре на Хрустальной улице в Невском районе Петербурга, успешно устранён. Информация об инциденте появилась 24 октября в пресс-релизе главного управления МЧС по городу.

Сообщается, что возгорание охватило весь объём ангара размерами 10 на 30 метров, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Полностью ликвидировано пламя было в 01:11 утра.

Информация о пострадавших в результате ЧП отсутствует. В борьбе с огнём принимали участие 20 спасателей и 4 единицы специальной техники.

Фото: Piter.TV