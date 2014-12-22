  1. Главная
В Пушкине на Кадетском бульваре загорелась "двушка"
Сегодня, 8:11
Огонь был ликвидирован в течение 20 минут.

В городе Пушкин, по адресу: Кадетский бульвар, дом №22/12, произошел пожар. Информация о происшествии поступила сотрудникам ГУ МЧС РФ по Петербургу в среду, 22 октября, в 6:23. Огонь был ликвидирован в течение 20 минут.

Пламя охватило коридор одной из двухкомнатных квартир здания. Сообщений о пострадавших не поступало.

Для тушения огня были задействованы 2 автомобиля спецтехники и 10 сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV 

