В Пушкине на Кадетском бульваре загорелась "двушка"

В городе Пушкин, по адресу: Кадетский бульвар, дом №22/12, произошел пожар. Информация о происшествии поступила сотрудникам ГУ МЧС РФ по Петербургу в среду, 22 октября, в 6:23. Огонь был ликвидирован в течение 20 минут.
Пламя охватило коридор одной из двухкомнатных квартир здания. Сообщений о пострадавших не поступало.
Для тушения огня были задействованы 2 автомобиля спецтехники и 10 сотрудников МЧС.
Фото: Piter.TV
