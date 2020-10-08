В комитете по труду и занятости населения Петербурга загорелся шкаф с документами

О пострадавших не сообщается.

Из здания комитета по труду и занятости населения Петербурга эвакуировали 40 человек, там произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №7 на Галерной улице поступило 8-го октября в 11:48. По прибытию на место спасатели обнаружили сильное задымление. В 4-этажном здании в кабинете №43 площадью 10 кв. метров горел стеллаж с документами на площади 1 кв. метр. В 12:14 огонь ликвидировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге прокуратура начала проверку после падения гимназиста из окна.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK