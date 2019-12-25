Спасатели тушат ангар в Ново-Ковалево

Утром 5-го октября в Ново-Ковалево произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
На 5-й Поперечной улице загорелся ангар, причины устанавливаются. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. На данный момент спасатели занимаются локализацией огня.
О пострадавших не сообщалось.
Ново-Ковалево ― местность на востоке Петербурга за КАД.
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Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб
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