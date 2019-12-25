Спасатели тушат ангар в Ново-Ковалево

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Утром 5-го октября в Ново-Ковалево произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На 5-й Поперечной улице загорелся ангар, причины устанавливаются. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. На данный момент спасатели занимаются локализацией огня.

О пострадавших не сообщалось.

Ново-Ковалево ― местность на востоке Петербурга за КАД.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что любителей крыш Петербурга выпроводили сотрудники МЧС и МВД.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб