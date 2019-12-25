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Спасатели тушат ангар в Ново-Ковалево
Сегодня, 10:13
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Спасатели тушат ангар в Ново-Ковалево

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Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Утром 5-го октября в Ново-Ковалево произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На 5-й Поперечной улице загорелся ангар, причины устанавливаются. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. На данный момент спасатели занимаются локализацией огня.

О пострадавших не сообщалось.

Ново-Ковалево ― местность на востоке Петербурга за КАД. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что любителей крыш Петербурга выпроводили сотрудники МЧС и МВД. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб 

Теги: ангар, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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