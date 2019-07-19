Любителей крыш Петербурга выпроводили сотрудники МЧС и МВД

Экскурсионную группу сняли с крыши на Восстания, 51.

В воскресенье, 4 октября, любители петербургских крыш добавили работы сотрудникам МЧС и МВД, рассказали в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

В выходной день любители экстремальных прогулок забрались на крышу дома на углу Рылеева и Восстания. Как сообщают местные жители, место популярное, группы людей приходят по три раза ежедневно, чтобы подняться на кровлю и башню МПВО. Отмечается, что большинство желающих уверены, что прогулки проходят легально.

В этот раз местные жители решили вызвать полицию и экипаж МЧС, который открыл ворота и двери парадной. На чердаке нарушители заперлись изнутри: в ход пришлось пустить молоты и лом. Экскурсовода доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга призвал жестко наказывать за прогулки по крышам.

Фото: vk.com/mytndvor