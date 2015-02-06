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Подростки забрались на крышу здания на Дворцовой площади
Сегодня, 16:51
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Подростки забрались на крышу здания на Дворцовой площади

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В отдел полиции для разбирательства доставили ребят в возрасте 13, 14 и 16 лет.

Полицейские провели профилактическую работу с тремя подростками, которые забрались на крышу здания в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Днем 13 октября правоохранителям поступила информация о группе людей, находившейся на крыше дома на Дворцовой площади. В отдел полиции для разбирательства доставили ребят в возрасте 13, 14 и 16 лет. 

В отношении старшего подростка составили административные протоколы по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). После этого несовершеннолетних передали законным представителям, они получили официальное предостережение.

Ранее мы рассказывали о том, что группа подростков ограбила супермаркет в Пушкинском районе. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: дворцовая площадь, крыши петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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