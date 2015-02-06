Подростки забрались на крышу здания на Дворцовой площади

В отдел полиции для разбирательства доставили ребят в возрасте 13, 14 и 16 лет.

Полицейские провели профилактическую работу с тремя подростками, которые забрались на крышу здания в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Днем 13 октября правоохранителям поступила информация о группе людей, находившейся на крыше дома на Дворцовой площади. В отдел полиции для разбирательства доставили ребят в возрасте 13, 14 и 16 лет.

В отношении старшего подростка составили административные протоколы по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). После этого несовершеннолетних передали законным представителям, они получили официальное предостережение.

Ранее мы рассказывали о том, что группа подростков ограбила супермаркет в Пушкинском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)