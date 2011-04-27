Почти полсотни туристы застряли на крыше во время незаконной экскурсии в Петербурге

Многие участники впоследствии признали, что экскурсия оказалась опасной: крыша была ветхой и шаткой, подъём — крутым и неудобным.

Telegram-канал SHOT 25 июня сообщил о неприятном инциденте в Санкт-Петербурге, где около полусотни туристов оказались заблокированными на крыше одного из домов во время несанкционированной экскурсии.

Путешественники приобрели билеты на популярную прогулку по крышам города, которая имела хорошие отзывы. Экскурсия проходила спокойно, пока гид не предупредил участников двигаться осторожно и бесшумно. Многие участники впоследствии признали, что экскурсия оказалась опасной: крыша была ветхой и шаткой, подъём — крутым и неудобным.

Спустя некоторое время экскурсовод покинул крышу, оставив туристов одних. Спустя полчаса к зданию прибыли сотрудники полиции, задержавшие двадцать человек по обвинению в незаконном проникновении и повреждении восьми замков.

Организаторы экскурсии перестали отвечать на звонки и сообщения. Доход от подобной прогулки составил порядка 150 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что цены на туры в Петербург в период белых ночей поднялись на 15–20%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)