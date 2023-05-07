Цены на туры в Петербург в период белых ночей поднялись на 15–20%

Продолжительность пребывания туристов в городе в текущем сезоне достигает в среднем 4,45 суток против 3,77 суток годом ранее.

Турпоток в Петербург в период белых ночей увеличился на 10–15% по сравнению с прошлогодними показателями, при этом стоимость путешествий поднялась на 15–20%, сообщается в пресс-релизе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Цены на размещение в гостиницах также заметно выросли — на 20–35%. Средняя стоимость проживания в расчете на одного гостя составляет 21 тысячу рублей, что превышает показатели 2024 года на 5%.

Продолжительность пребывания туристов в городе в текущем сезоне достигает в среднем 4,45 суток против 3,77 суток годом ранее. Наибольшим спросом пользуются как краткосрочные визиты на 2–3 дня, так и более продолжительные экскурсии продолжительностью от 5 до 7 дней.

Еще одной тенденцией стало активное использование туристических операторов для бронирования отелей в Петербурге: число заказов через агентства выросло на четверть. Немаловажным стимулом роста интереса к июньским путешествиям стали праздничные мероприятия, проходящие в этот месяц. Северная столица вошла в топ-3 популярных отечественных маршрутов, уступив лидерство только Москве и Сочи.

Традиционные экскурсионные программы остаются самыми популярными среди путешественников, однако популярность приобретают и облегчённые маршруты ("лайт") для посетителей, уже знакомившихся с городом раньше и желающих исследовать новые достопримечательности.

Кроме того, возрастает интерес к комплексным турам, объединяющим визит в Петербург с посещением соседних регионов Северо-Западного округа, таких как Выборг, Карелия, Псков и Великий Новгород.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на бронирование отелей в Петербурге за год увеличился на 35%.

Фото: Piter.TV