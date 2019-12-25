Спрос на бронирование отелей в Петербурге за год увеличился на 35%

По оценкам экспертов, популярность отдыха в Северной столице в июне сохраняется стабильно высокой.

Отмечен значительный рост бронирования гостиниц и отелей Санкт-Петербурга на неделю длинных выходных (с 9 по 15 июня 2025 года) — увеличение составило 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10-16 июня 2024 г.). Такую информацию 4 июня опубликовало издание "Коммерсант-СПб", ссылаясь на аналитику сервиса онлайн-бронирования "Островок".

По оценкам экспертов, популярность отдыха в Северной столице в июне сохраняется стабильно высокой. Особенно заметно возросла доля города в общем числе туристических заказов — если в 2024 году эта цифра составляла 22%, то сейчас она увеличилась до 23%. Большинство туристов предпочитают останавливаться в гостиницах на срок около четырех ночей.

Эксперты сервиса считают, что причина увеличения интереса связана с удобным расположением праздничных дней, когда туристы получают дополнительные дни отдыха с 12 по 15 июня.

Ранее мы сообщили о том, что в мае продажи автомобилей в Петербурге упали на 8%.

Фото: Pxhere