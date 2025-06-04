В мае продажи автомобилей в Петербурге упали на 8%

В мае жителям Северной столицы было передано 6052 автомобиля.

Автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале "AutoRun SPb" поделился информацией о падении числа проданных новых автомобилей в Санкт-Петербурге в мае 2025 года. По сравнению с апрелем текущего года спрос уменьшился на 8%, пишет "Вечерний Петербург".

Согласно официальным данным Министерства промышленности и торговли, в мае жителям Северной столицы было передано 6052 автомобиля. Эксперт обращает внимание, что впервые с февраля отмечен регресс по сравнению с предыдущим месяцем.

Более того, Гаврилов подчеркивает существенное ухудшение показателей: продажи в мае оказались ниже аналогичных результатов прошлого года на 24%. Ранее за последние три месяца спад был выражен сильнее, достигнув пика в марте — тогда продажа машин упала на 44% по сравнению с маем 2024 года.

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Фото: Piter.TV