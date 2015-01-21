В Петербурге многодетным семьям помогут с погашением до 1 млн рублей ипотеки

Ожидается, что нововведение затронет около 500 петербургских семей каждый год.

Правительство Петербурга разработало проект поправок в Социальный кодекс, предусматривающий помощь многодетным семьям в погашении ипотечного кредита на сумму до 1 миллиона рублей. Данный законопроект планируется рассмотреть Законодательному собранию города в первом чтении 4 июня, сообщила газета "Коммерсантъ-СПб".

Согласно пояснениям губернатора Александра Беглова, данная мера направлена на поддержку семей, у которых третий ребенок или последующие родились начиная с 1 января 2025 года. Городская казна выделит половину суммы — 550 тысяч рублей, остальные средства поступят из федеральных источников.

Семья сможет единовременно получить выплату именно на ребенка, появившегося третьим или последующим. Льгота не распространяется повторно на следующие кредиты, даже если семья продолжит пополнение состава.

Ожидается, что нововведение затронет около 500 петербургских семей каждый год. Бюджет города предусмотрел расходы на реализацию программы в размере 825 миллионов рублей на период 2025–2027 годов, включая федеральное финансирование в объеме 338,25 млн рублей.

Цель инициативы — повышение уровня рождаемости в Петербурге, поскольку с 2017 года число новорожденных снижается.

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Фото: Unsplash (Mike Cox)