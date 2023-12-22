В Лисьем Носу сгорели баня и два дома

Пламя перекинулось на соседний участок. Пожар локализовали ночью.

Накануне, 15 февраля, в Лисьем Носу произошел пожар. На улице Морские Дубки, 14, горели два дома и баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:46. На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

В дощатом доме размером 7х30 метров происходило горение на площади 175 квадратных метров, в расположенной на соседнем участке бане размером 2х4 метра происходило горение на площади три "квадрата", в рядом стоящем доме обгорел фасад на площади 20 "квадратов". Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожар удалось локализовать 16 февраля в 1:10. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv