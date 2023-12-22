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В Лисьем Носу сгорели баня и два дома
Сегодня, 9:39
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В Лисьем Носу сгорели баня и два дома

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Пламя перекинулось на соседний участок. Пожар локализовали ночью.

Накануне, 15 февраля, в Лисьем Носу произошел пожар. На улице Морские Дубки, 14, горели два дома и баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:46. На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

В дощатом доме размером 7х30 метров происходило горение на площади 175 квадратных метров, в расположенной на соседнем участке бане размером 2х4 метра происходило горение на площади три "квадрата", в рядом стоящем доме обгорел фасад на площади 20 "квадратов".  

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу    

Пожар удалось локализовать 16 февраля в 1:10. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. 

Ранее мы писали, что на Энтузиастов мужчина нес женщину на плече, после чего бросил и ушел.

Фото: Piter.tv

Теги: лисий нос, мчс, пожарные, сгорели два дома и баня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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