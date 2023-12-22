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На Энтузиастов мужчина нес женщину на плече, после чего бросил и ушел
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Энтузиастов мужчина нес женщину на плече, после чего бросил и ушел

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Оказалось, женщина выпала из окна.

В Красногвардейском районе Петербурга петербурженка пришла пьяная домой, а после выпала из окна квартиры. Подробности стали известны Piter.tv.

Около трех часов ночи 15 февраля в экстренные службы от очевидца поступило сообщение о том, что во дворе дома 54 корпус 3 по проспекту Энтузиастов мужчина нес женщину на плече, после чего бросил и ушел.

В больницу была госпитализирована 35-летняя С. с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными ссадинами и гематомами головы и алкогольной интоксикацией. Она находится в тяжёлом состоянии.

Как рассказал бывший муж, около 02:40 женщина пришла домой в состоянии алкогольного опьянения, после чего у них произошла словесная ссора. Вскоре женщина выпала из окна. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект энтузиастов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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