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На Курской улице ночью полностью выгорела кухня в квартире
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На Курской улице ночью полностью выгорела кухня в квартире

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Пожарные боролись с огнем около часа.

Во Фрунзенском районе утром в понедельник, 12 февраля, произошел пожар. На Курской улице, 13, выгорела кухня в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 00:37. К этому часу пламя охватило 15 квадратных метров. На место случившегося выехали 20 спасателей и четыре спецмашины. 

Пожар удалось потушить в 01:22. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в поджоге двери банка в Петербурге подозревается 77-летняя пенсионерка.

Фото: Pxhere

Теги: горела кухня, курская улица, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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