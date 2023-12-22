На Курской улице ночью полностью выгорела кухня в квартире

Пожарные боролись с огнем около часа.

Во Фрунзенском районе утром в понедельник, 12 февраля, произошел пожар. На Курской улице, 13, выгорела кухня в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 00:37. К этому часу пламя охватило 15 квадратных метров. На место случившегося выехали 20 спасателей и четыре спецмашины.

Пожар удалось потушить в 01:22. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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