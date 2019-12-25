Мужчина, устроивший пожар в квартире на улице Коллонтай, ответит перед судом

В результате было уничтожено имущество собственника на общую свыше 1,3 млн рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, которому вменяют ст. 168 УК РФ. Об этом рассказали 8 июля в надзорном ведомстве.

В январе прошлого года фигурант находился в квартире дома по улице Коллонтай. Во время курения он бросил окурок в комнате, от чего загорелась мебель. Затем огонь перекинулся в коридор, повредив в общей сложности 15 квадратных метров. В результате было уничтожено имущество собственника на общую свыше 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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