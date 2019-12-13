Видео: В Москве на Варшавском шоссе загорелись склады

В сети опубликовано видео полыхающих складов в Чертаново.

Сегодня днем, 13 декабря, на складах в Чертаново в Москве загорелись склады.

Телеграм-канал Mash сообщает, что на Варшавском шоссе горят склады недалеко от ТЦ "Коламбус". На опубликованных кадрах видео видно, что черный дым поднимается высоко в небо, а над крышей видно открытое горение. Пожару присвоен второй ранг сложности. Спасатели планируют для тушения пожара использовать авиацию. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Известно, что на горящих складах обрушилась кровля, площадь возгорания увеличивается. Очевидцы слышат громкие хлопки. Ситуация осложняется из-за того, что в горящем строении проходят газовые трубы и находится высоковольтная подстанция.

Сегодня ранее: На Алтае при пожаре в частном доме погибли 4 ребенка и 2 взрослых.

Видео: Mash