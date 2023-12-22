В Красном селе на Стрельнинском шоссе горел автомобиль

В машине происходило горение моторного отсека.

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 22 мая, произошел пожар. На Стрельнинском шоссе у дома 55 вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:54. В легковом автомобиле происходило горение моторного отсека.

Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины. Пожар ликвидировали в 10:00.

В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что ночью ликвидировали пожар на Рубинштейна.

Фото: Piter.tv