В Красном селе на Стрельнинском шоссе горел автомобиль

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 22 мая, произошел пожар. На Стрельнинском шоссе у дома 55 вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:54. В легковом автомобиле происходило горение моторного отсека.
Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины. Пожар ликвидировали в 10:00.
В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что ночью ликвидировали пожар на Рубинштейна.
Фото: Piter.tv
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