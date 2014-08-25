В пожаре на Фрунзе пострадали 3 человека

В 01:18 пожар был ликвидирован силами 17 человек личного состава МЧС.

В ночном пожаре в Московском районе Петербурга пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в доме №6 по улице Фрунзе поступило 18 октября в 00:55. На первом этаже пятиэтажного жилого дома, в отдельной трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 20 квадратных метров.

В 01:18 пожар был ликвидирован силами 17 человек личного состава МЧС. В пожаре пострадали три человека, все госпитализированы в лечебное учреждение.

Ранее председатель Следственного комитета РФ поручил провести проверку в усадьбе Демидовых после пожара.

Фото: Piter.tv