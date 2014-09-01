Председатель Следственного комитета РФ поручил провести проверку в усадьбе Демидовых после пожара

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался пожаром в усадьбе Демидовых. Он поручил оперативникам доложить о результатах проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Напомним, что сегодня вчера вечером в переулке Гривцова полыхал объект культурного наследия. Огонь распространился по площади 60 "квадратов". Возгорание ликвидировали за 30 минут.
В результате ЧП никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: www.citywalls.ru
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