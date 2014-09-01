  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Председатель Следственного комитета РФ поручил провести проверку в усадьбе Демидовых после пожара
Сегодня, 19:55
96
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Председатель Следственного комитета РФ поручил провести проверку в усадьбе Демидовых после пожара

0 0

Возгорание ликвидировали за 30 минут. 

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался пожаром в усадьбе Демидовых. Он поручил оперативникам доложить о результатах проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, что сегодня вчера вечером в переулке Гривцова полыхал объект культурного наследия. Огонь распространился по площади 60 "квадратов". Возгорание ликвидировали за 30 минут. 

В результате ЧП никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  бездомный мужчина сгорел в шалаше на Кубинской.

Фото: www.citywalls.ru

 

Теги: бастрыкин, пожар в усадьбе демидовых, полиция, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии