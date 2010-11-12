Бездомный мужчина сгорел в шалаше на Кубинской

Горожанин редко покидал свое жилище и почти не ходил.

На Кубинской улице у дома № 3 сгорел шалаш, в котором жил бездомный мужчина. Известно, что во время пожара погиб хозяин постройки. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 16 октября. На место случившегося прибыли оперативники.

Правоохранители узнали, что бездомный редко покидал свое жилище. Обстоятельства случившегося уточняются. Делом занялся Следственный комитет.

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Фото: Piter.tv