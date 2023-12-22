В Белоострове сгорел частный дом

Бороться с огнем прибыли 23 спасателя и пять спецмашин. Они тушили дом более часа.

В Белоострове сегодня, 5 апреля, произошел пожар. На Новом шоссе, 47, загорелось одноэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:17. Огонь распространился по всей площади дома. Пламя охватило 132 квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли 23 спасателя и пять спецмашин. Они тушили дом более часа. В 12:29 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в поселке Александровская сгорел частный дом.

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