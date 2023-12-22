В поселке Александровская сгорел частный дом

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Огнеборцы потушили здание за час.

В Пушкинском районе сегодня, 5 апреля, произошел пожар. В Александровской на улице Правды, 3Б, вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:59. В кирпичном здании горели чердачные перекрытия. Пламя охватило пять квадратных метров.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Огнеборцы потушили здание за час. В 02:54 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Центральном районе горел цокольный этаж в доме.

Фото: Piter.tv