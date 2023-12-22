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В Центральном районе горел цокольный этаж в доме
Сегодня, 9:17
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В Центральном районе горел цокольный этаж в доме

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Пламя охватило три квадратных метра.

Сегодня, 5 апреля, в Центральном районе произошел пожар. На 8-й Советской, 17-19, загорелось здание. В пятиэтажном доме на цокольном этаже вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:31. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Пламя охватило три квадратных метра. Пожар потушили в 00:56. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что с утра на Лахтинском проспекте сгорела теплица.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в доме, цокольный этаж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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