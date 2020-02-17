Поздравления с Днем святого Валентина в стихах и прозе

Практически во всем мире 14 февраля празднуется День Святого Валентина или День всех влюбленных.

Практически во всем мире 14 февраля празднуется День Святого Валентина. В этот день влюбленные устраивают красивые свидания и дарят атрибуты праздника, признаются друг другу в своих чувствах. Благодаря заслугам маркетологов, популярность празднования приобрела широкие масштабы. Перед этой датой значительно увеличивается число продаж поздравительных открыток, плюшевых мишек, цветов, конфет.

Что подарить на День Святого Валентина

Символика романтического празднества известна каждому. Самыми популярными являются предметы в форме красного сердца, особенно валентинки. Атрибуты дня любви могут быть выполнены в различном исполнении: шоколадки в виде сердца, воздушные шарики, декоративные подушки, подарочные упаковки, магнитики, плюшевые игрушки,

Другим символом праздника считаются красные розы, символизирующие страсть и пламенные чувства. Однако цветы могут дариться и другого цвета, в зависимости от того, какое значение в них вложил даритель.

Какие праздники отмечают 14 февраля в других странах

Не все 14 февраля отмечают день всех влюбленных. Например, в Германии считается, что великомученик Валентин покровительствует психически больным. В честь этого психиатрические больницы украшаются алыми ленточками, а в немецких часовнях проводится богослужение.

В Голландии 14 февраля женщина может подойти к понравившемуся мужчине и попросить, чтобы тот на ней женился. Если он вынужден отказать даме, придется покупать ей шелковое платье.

В США американцы поздравляют не только того человека, с кем состоят в романтических отношениях, но всех остальных, кого любят. Это могут быть и родственники, и друзья.

В Японии 14 февраля принято отмечать праздник шоколадных поздравлений. Так как исторически японцы не испытывали тягу к сладостям, был придуман маркетинговый ход, согласно которому один раз в году девушки могут подарить шоколадные угощения понравившимся мужчинам, выразив таким образом свою симпатию или любовные чувства.

Поздравления с Днем Святого Валентина любимому

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

***

Дорогой! Хочу поздравить тебя с праздником влюбленных, пожелать тебе оставаться таким же заботливым и веселым, милым и добрым, ласковым и отзывчивым. Живи на полную, всегда радуйся жизни и излучай счастье каждый день! Люби и будь любимым…

***

Поздравляю, мой любимый,

С Днем святого Валентина!

Пусть у нас любовь не гаснет,

Каждый день будет прекрасен.



Я тебя люблю так сильно,

Что молчать невыносимо,

И на долгие года

Хочу быть с тобой всегда!

***

Я хочу тебе сказать, что я очень люблю тебя. Пусть в жизни у нас будут только трепетные, радостные и чувственные моменты. Пусть все плохое и злое обходит нас стороной. А если вдруг случится какая-то неприятность, я всегда буду рядом и мы со всем справимся. Я хочу, чтобы в унисон всегда бились наши сердца. И открывая на рассвете глаза, я хочу видеть твою любимую, открытую улыбку.

***

В День Святого Валентина

И в любой другой

Чувствую себя счастливой,

Если ты со мной!

***

Мой самый любимый в мире человек! Поздравляю тебя с праздником влюбленных, желаю покорить все намеченные вершины, получить от жизни самые щедрые подарки и всегда быть готовым к новым интересным поворотам судьбы. Пусть моя любовь оберегает тебя, где бы ты ни был!

***

Я признаться тебе хочу,

Что тебя я очень люблю,

И пусть валентинка моя,

Это скажет тебе за меня.

Прикольные поздравления с Днем Святого Валентина

Если ты в лесу дремучем попадёшь ногой в капкан,

Если ночью испугает рыжий наглый таракан,

Если в темном переулке кто попросит прикурить,

Если подлый твой коллега будет шефу доносить,

Если голубь очень метко опечалит облик твой,

Ты не бойся, не волнуйся, ты не злись – ведь я с тобой!

Я тебя люблю так сильно, что вовеки не покину!

Исцелю, отмою, врежу! С Днем святого Валентина!

***

День святого Валентина – это смерть для кошелька!

Сувениры и картины, бриллианты, жемчуга…

У кого на что хватает – покупают все подряд!

Из подарков наступает настоящий снегопад!

И тебе я пожелаю только принца полюбить,

Чтобы, с ним хлопот не зная, ты могла чудесно жить.

Чтобы жизнь была красива, необычна и легка,

Чтобы тратил твой любимый, не жалея кошелька!

***

Сегодня в Валентинов день

Не будь рогатым, как олень,

Как змея, не будь кусачим,

Как тюлень, не будь лежачим.

И тогда любовь придет

Сегодня, а не через год!

Фото: pixabay