Продажи "валентинок" в Петербурге выросли в 16 раз

В воскресенье, 14 февраля, День всех влюбленных.

Ко Дню всех влюбленных (14 февраля) россияне начинают традиционно готовиться за несколько недель до начала праздника. Как посчитали в аналитической службе Wildberries, за последние 2 недели (с 25 января по 7 февраля) в Петербурге продажи валентинок выросли в 16 раз по сравнению с первыми двумя неделями года (с 1 по 14 января).

Продажи фигурного шоколада в городе выросли на 228% в штуках, плиточного – на 109%. Число заказов мягких игрушек увеличилось на 40%. Наибольшим спросом пользуются плюшевые мишки и зайчики с сердечками. Продажи букетов цветов, созданные из мыла, выросли на 46%.

Несомненный атрибут любого праздника – воздушные шары. В Петербурге ко Дню Святого Валентина в России на 118% вырос спрос на шары. Выросло число заказов и товаров для взрослых категории 18+, продажи в этой категории увеличились на 29% относительно начала года.

В Планетарии в День Всех влюбленных пройдет музыкальный вечер.

Фото: pixabay