В преддверии 8 марта в Петербурге из Дома книги отправили бесплатные открытки

Порядка 2 тыс. открыток разлетелись за два часа.

Из Дома книги 7 марта можно было отправить бесплатную открытку к Международному женскому дню. Авторами акции являются магазин, телеканал "Санкт-Петербург" и Почта России.

Карточки создали специально к празднику. В век бесконтактных технологий это отличная возможность удивить близких из других городов.

Очень приятно и получать открытки, и отправлять. Когда ты открываешь почтовый ящик, заталкиваешь туда руку, а там кипа открыток, это очень приятно. Наталья Богданова, жительница Петербурга

Порядка 2 тыс. открыток разлетелись за два часа. Чаще всего послания отправляли в Москву и Петербург.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на фасадах зданий появятся световые проекции в честь 8 марта.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"