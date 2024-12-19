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В преддверии 8 марта в Петербурге из Дома книги отправили бесплатные открытки
Сегодня, 14:48
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В преддверии 8 марта в Петербурге из Дома книги отправили бесплатные открытки

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Порядка 2 тыс. открыток разлетелись за два часа.

Из Дома книги 7 марта можно было отправить бесплатную открытку к Международному женскому дню. Авторами акции являются магазин, телеканал "Санкт-Петербург" и Почта России. 

Карточки создали специально к празднику. В век бесконтактных технологий это отличная возможность удивить близких из других городов. 

Очень приятно и получать открытки, и отправлять. Когда ты открываешь почтовый ящик, заталкиваешь туда руку, а там кипа открыток, это очень приятно.

Наталья Богданова, жительница Петербурга

Порядка 2 тыс. открыток разлетелись за два часа. Чаще всего послания отправляли в Москву и Петербург. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на фасадах зданий появятся световые проекции в честь 8 марта. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: дом книги, открытки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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