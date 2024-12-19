В преддверии 8 марта в Петербурге из Дома книги отправили бесплатные открытки

Из Дома книги 7 марта можно было отправить бесплатную открытку к Международному женскому дню. Авторами акции являются магазин, телеканал "Санкт-Петербург" и Почта России.
Карточки создали специально к празднику. В век бесконтактных технологий это отличная возможность удивить близких из других городов.
Очень приятно и получать открытки, и отправлять. Когда ты открываешь почтовый ящик, заталкиваешь туда руку, а там кипа открыток, это очень приятно.
Наталья Богданова, жительница Петербурга
Порядка 2 тыс. открыток разлетелись за два часа. Чаще всего послания отправляли в Москву и Петербург.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на фасадах зданий появятся световые проекции в честь 8 марта.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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