В Петербурге на фасадах зданий появятся световые проекции в честь 8 Марта

Праздничные изображения начнут транслироваться вечером 7 марта в 18:50 и будут работать до утра 10 марта.

В Санкт-Петербурге продолжится традиция тематического светового оформления. К Международному женскому дню в городе вновь зажгутся световые проекции. Организацией праздничной подсветки занимаются Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно со специалистами "Ленсвета".

Праздничные изображения начнут транслироваться вечером 7 марта в 18:50 и будут работать до утра 10 марта, отключаясь согласно расписанию уличного освещения.

В этом году подсветка появится по девяти адресам:

● Московский пр., 91

● 8-я линия ВО, 85

● Большой пр. ВО, 70

● Каменноостровский пр., 26–28

● Шпалерная ул., 44

● Кондратьевский пр., 14

● наб. Обводного канала, 89

● ул. Федюнинского, 16 (г. Ломоносов)

● Новгородский пр., 10 (п. Шушары)

Использование световых проекций в оформлении города стало регулярной практикой с 2020 года. Первым объектом, на котором появился этот элемент, стал дом Ф.М. Достоевского в Кузнечном переулке — тогда на фасаде здания был размещен портрет знаменитого писателя.

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Фото: Смольный