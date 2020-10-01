В Планетарии в День Всех влюбленных пройдет музыкальный вечер

Под звуки скрипки, рояля и виолончели для гостей споет солистка Мариинского театра Светлана Киселева.

В Планетарии на набережной Обводного канала в День Всех влюбленных пройдет музыкальный вечер. Организаторы подготовили для петербуржцев концертную программу, в которую включили красивейшие композиции из различных эпох и стилей. Гостей ждут произведения Шопена, Свиридова, Бриджа, Броссе, Рахманинова, Баха, Бетховена, Моцарта.

И не важно, хотите ли вы робко коснуться руки любимого человека впервые или провести вечер с тем, с кем прошли рука об руку полжизни... В конце концов, может быть ваша любовь — это любовь к Музыке! организаторы концерта

Петербургские музыканты будут играть в обрамлении чарующего голоса солистки Мариинского театра Светланы Киселевой. Композиции будут звучать под аккомпанемент рояля, скрипки, виолончели.

В Планетарии пройдет цикл космических органных концертов.

Время проведения: 14 февраля, 22:30

Адрес: Набережная Обводного канала, 74Ц

Фото: организаторы мероприятия

