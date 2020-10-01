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В Планетарии в День Всех влюбленных пройдет музыкальный вечер
Сегодня, 16:48
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В Планетарии в День Всех влюбленных пройдет музыкальный вечер

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Под звуки скрипки, рояля и виолончели для гостей споет солистка Мариинского театра Светлана Киселева.

В Планетарии на набережной Обводного канала в День Всех влюбленных пройдет музыкальный вечер. Организаторы подготовили для петербуржцев концертную программу, в которую включили красивейшие композиции из различных эпох и стилей. Гостей ждут произведения Шопена, Свиридова, Бриджа, Броссе, Рахманинова, Баха, Бетховена, Моцарта. 

И не важно, хотите ли вы робко коснуться руки любимого человека впервые или провести вечер с тем, с кем прошли рука об руку полжизни... В конце концов, может быть ваша любовь — это любовь к Музыке! 

организаторы концерта

Петербургские музыканты будут играть в обрамлении чарующего голоса солистки Мариинского театра Светланы Киселевой. Композиции будут звучать под аккомпанемент рояля, скрипки, виолончели.

В Планетарии пройдет цикл космических органных концертов.

Время проведения: 14 февраля, 22:30
Адрес: Набережная Обводного канала, 74Ц

Фото: организаторы мероприятия
 

Теги: 14 февраля, классика, планетарий, светлана киселева
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Новости СПб,

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