В Планетарии пройдет цикл космических органных концертов

Начало цикла концертов состоится 29 января.

Amadeus Concerts приглашает петербуржцев на цикл органных концертов в Планетарии №1. Под космическим куполом состоятся 7 концертов, посвященных разным планетам, спутникам и звездам. На вечерах можно услышать, как произведения классики, так и современные композиции.

Концерт-премьера состоится 29 января в 21:00 и будет посвящен Венере. Издревле энергия Венеры считается источником и покровителем Красоты, наслаждения жизнью и творчеством. За органом – Ирина Розанова. В программе – П. Васкс, И.С. Бах, Г. Пьерне, О. Янченко, Р. Сакамото, Э. Жигу.

Второй концерт цикла, который состоится 30 января в 21:00, посвящен Сатурну. В многовековой традиции самых разных культур эта планета является символом неотвратимой мощи, преодоления испытаний и покровителем Времени. За органом – Ирина Розанова. В программе – Э. Сати, К. Сен-Санс, К. Дебюсси, А. Вивальди, И.С. Бах, П. Дюка, П. Васкс.

Третий из 7-ми уникальных органных шоу посвящен Солнцу и состоится 31 января в 21:00. Солнце в древних сакральных верованиях и системах знаний является символом жизни и нашего "Я". За органом – Сергей Силаевский. В программе – И.С. Бах, Генри Пёрселл, И. Мютель и другие композиторы.

Понедельник – день Луны, а Луна – древний символ безусловной любви, сострадания, а также материнства, женской энергии и служения жизни. Поэтому в понедельник, 1 февраля в 21:00 концерт будет посвящен Луне. За органом – Ирина Розанова. В программе – И.С. Бах, Р. Сакамото, Г. Белье, П. Флетчер, Э. Сати, А. Марчелло.

Пятый концерт (2 февраля 21:00) посвящен Марсу. В древних культурах Марс считался символом Действия, мужской энергии, движения вперёд… Программа составлена таким образом, что каждая композиция будет соответствовать духу Марса. За органом – Ольга Котлярова. В программе – И.С. Бах, Ф. Лист, К. Сен-Санс и другие композиторы.

Темой шестого концерта станет Меркурий (3 февраля 21:00), который считается планетой-покровителем красноречия, понимания, выразительности и общения, также носителем мужской энергии и символом достижений. За органом – Сергей Силаевский. В программе – И.С. Бах, Генри Пёрселл, И. Мютель и другие композиторы.

В день закрытия фестиваля 4 февраля в 21:00 петербуржцев ждут на программе "Юпитер". В древних традициях эта планета считается символом духовности, высших идеалов, щедрости, удачи и наставничества. За органом – Ольга Котлярова. В программе – И.С. Бах, И. Брамс, Ф. Мендельсон и другие композиторы.

Фото: организаторы