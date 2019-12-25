Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили с праздником выборгских пограничников

28 мая в России отмечается День пограничника.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравили сотрудников погранслужбы с профессиональным праздником – Днем пограничника.

Охрана рубежей Отечества – в высшей степени почетная и ответственная задача. Уверены, на страже границ нашей страны стоят достойные защитники. Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин

Как отметили главы Выборгского района, воины-пограничники всегда первыми принимали на себя удар врага, действовали мужественно и отважно, доказывая свою преданность Родине и защищая ее.

Особые слова благодарности Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин выразили ветеранам пограничной службы, которые по сей день вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш неоценимый труд, за мир на нашей земле. Желаем всем, кто причастен к пограничной службе, успехов в ратном деле, здоровья, счастья и благополучия. Пусть вас и ваших близких никогда не коснется беда! Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин

На прошлой неделе Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили выборгских выпускников с "Последним звонком".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО