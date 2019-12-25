  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили выборгских выпускников с "Последним звонком"
Сегодня, 12:25
26
nastya960

Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили выборгских выпускников с "Последним звонком"

0 0

Глава района и глава администрации пожелали выпускникам Выборгского района добиться успеха и быть первым в своем деле.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравили с окончанием учебного года и праздником "Последнего звонка" выпускников, педагогов и родителей. 

Наступил один из самых важных, волнительных и памятных дней в жизни наших выпускников. День, когда для них в последний раз прозвучит звонкий школьный звонок, когда позади остались годы учебы, а впереди – ответственная пора экзаменов и серьезный выбор дальнейшего пути.

Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин

Глава района и глава администрации пожелали выпускникам Выборгского района добиться успеха и быть первым в своем деле. Также ученикам 11 классов пожелали, чтобы все их планы были реализованы, надежды – оправданы, мечты – воплощены. 

Накануне в Выборге прошел этап марафона "Содружество-2021".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: дмитрий никулин, ильдар гилязов, последний звонок
Категории: Выборг, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии