Поздравления с 8 Марта в стихах и прозе

Во всем мире 8 марта отмечается Международный женский день.

История возникновения Международного женского дня

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале XX века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Официальный статус "Международного женского дня" праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году.

Поздравление с 8 Марта в прозе

Милые женщины! Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – с Днем 8 марта! Желаем огромного счастья, крепкой любви, высоких достижений в жизни и успехов во всем! Чтобы всегда радовали нас своей обворожительной улыбкой и сногсшибательной красотой! Скорейшего наступления весенних деньков и яркого солнышка! Исполнения желаний и ярких положительных эмоций!

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Поздравляем Вас с этим прекрасным днем — с Днем 8 марта! Хочется пожелать побольше нежности и чистоты, чтобы в душе всегда была теплота. Чтобы рядом были только добрые, надежные люди, способные помочь в любой ситуации. Весеннего настроения, яркого солнышка и побольше цветов! Счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Чтобы на лице всегда присутствовала улыбка!

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С весенним праздником 8 Марта Вас! Пусть лучи весеннего солнца заглянут в Ваше окно и озарят этот день светом надежды и счастья! Пусть в праздник Вас согреют искренними теплыми словами наилучших поздравлений и пожеланий! Пусть тепло родных сердец сделает этот праздник чудесным и неповторимым, и Вы будете на седьмом небе от счастья!

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Наши самые любимые, самые прекрасные, самые добрые, самые выносливые… в общем, самые-самые, женщины! От всего сердца поздравляем вас сегодня с Международным женским днём, с вашим днём! Пусть у вас непременно будет праздничное весёлое настроение, пусть для вас звучат самые изысканные комплименты, и все тюльпаны, мимозы, розы и другие шикарные цветы тоже цветут только для вас!



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Поздравляю с 8 Марта и хочу пожелать всегда улыбаться и быть счастливой. И пусть не только сегодня, но и всю жизнь в твоей жизни будет море цветов, комплиментов, приятных сюрпризов и радостных моментов.

Подравления с 8 Марта в стихах

Что таит 8 Марта?

Очень скромные цветы,

Только капельку азарта

И сияние мечты!



И надежду, что растают

Очень скоро снег и лед!

Снова крылья вырастают,

Сердце просится в полет,



Чтоб любовью загореться

И светить, пылать огнем,

После зимних вьюг согреться!

С 8 Марта! С женским днем!

***

Пусть будет в сердце теплота,

В руках – букеты и подарки,

И вся земная суета

Утихнет в этот праздник яркий.



Любви и жизни без тревог

Восьмого марта пожелаю,

И пусть игривый огонек

Горит в глазах, не угасая!

***

Спасибо вам за вашу красоту,

За преданность, заботу и терпенье,

За лучезарную святую доброту,

За то, что нам даете вдохновение!

За жизни дар, которым безраздельно

Владеете и будете владеть!

Желаем радости вам беспредельной,

Огня любви, что вечно будет греть!

***

С душистой веточкой мимозы

8 марта к нам придёт,

Умчатся лютые морозы,

Весна тепло нам принесёт.

Желаем вам мы счастья реки

И океаны добрых слов!

Пусть женская краса вовеки

Родит в мужской душе любовь!

***

Восьмое марта — это радость,

Когда растаял снег холодный,

Печали больше не осталось,

Пришел к нам праздник беззаботный!

Тебя сегодня поздравляю,

Желаю шумно веселиться,

Тебя целую, обнимаю.

И пусть в душе любовь искрится!

Поздравления с 8 Марта прикольные

С 8 Марта женщин всех,

Пусть в делах будет успех,

В гараже пусть будет тачка,

Под подушкою заначка,

В холодильнике вкусняшки,

Только чтоб без жира в ляшки,

Полный шкаф белья и шмоток,

Сумочек, туфлей, колготок,

Полный фарш чтоб в косметичке,

Под шампанское клубнички,

Самых классных в спальне поз

И букет шикарных роз!

***

Сгорела курица в духовке,

Бежит по кухне молоко.

Одним движением неловким

Всё льётся на пол прямиком.

Ушли гулять без спроса дети,

Собаке заварили чай.

Родная самая на свете!

Ты поздравления принимай!

***

Пускай 8 марта утром

Муж принесет в постельку фрукты,

Чай, кофе и букет цветов.

Пусть будет он на всё готов.

Не бойся и садись на шею,

Как это женщины умеют.

Дай волю всем своим капризам,

Подарков требуй и сюрпризов.

Веди его по магазинам,

Вздыхай трагично у витрины,

Используй все свои уловки

И наслаждайся "дрессировкой"!

***

Сегодня праздник важный очень.

Сегодня избы не горят,

И даже кони, между прочим,

Спокойно, мирно где-то спят!

Сегодня ведь 8 Марта –

Сегодня день мужских хлопот,

Девчатам отдохнуть бы надо

И оторваться за весь год!

***

Красный день в календаре:

С пылесосом на заре,

Не боясь весенних стуж,

В караул вступает муж.

Он у нас помыт, побрит,

Путь на кухню не забыт,

Отодвинет грудью быт,

Чтоб прекрасный пол был сыт.

На рабочий дружный старт

Пусть мужей отправит март.

С днем, что станет дамским раем,

Вас, девчонки, поздравляю.

Как россияне отдыхают на 8 марта 2021 года.

Фото: Piter.tv