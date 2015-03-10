Поздравления с 8 Марта в стихах и прозе

История возникновения Международного женского дня
Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале XX века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий.
В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.
Официальный статус "Международного женского дня" праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году.
Поздравление с 8 Марта в прозе
Милые женщины! Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – с Днем 8 марта! Желаем огромного счастья, крепкой любви, высоких достижений в жизни и успехов во всем! Чтобы всегда радовали нас своей обворожительной улыбкой и сногсшибательной красотой! Скорейшего наступления весенних деньков и яркого солнышка! Исполнения желаний и ярких положительных эмоций!
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Поздравляем Вас с этим прекрасным днем — с Днем 8 марта! Хочется пожелать побольше нежности и чистоты, чтобы в душе всегда была теплота. Чтобы рядом были только добрые, надежные люди, способные помочь в любой ситуации. Весеннего настроения, яркого солнышка и побольше цветов! Счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Чтобы на лице всегда присутствовала улыбка!
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С весенним праздником 8 Марта Вас! Пусть лучи весеннего солнца заглянут в Ваше окно и озарят этот день светом надежды и счастья! Пусть в праздник Вас согреют искренними теплыми словами наилучших поздравлений и пожеланий! Пусть тепло родных сердец сделает этот праздник чудесным и неповторимым, и Вы будете на седьмом небе от счастья!
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Наши самые любимые, самые прекрасные, самые добрые, самые выносливые… в общем, самые-самые, женщины! От всего сердца поздравляем вас сегодня с Международным женским днём, с вашим днём! Пусть у вас непременно будет праздничное весёлое настроение, пусть для вас звучат самые изысканные комплименты, и все тюльпаны, мимозы, розы и другие шикарные цветы тоже цветут только для вас!
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Поздравляю с 8 Марта и хочу пожелать всегда улыбаться и быть счастливой. И пусть не только сегодня, но и всю жизнь в твоей жизни будет море цветов, комплиментов, приятных сюрпризов и радостных моментов.
Подравления с 8 Марта в стихах
Что таит 8 Марта?
Очень скромные цветы,
Только капельку азарта
И сияние мечты!
И надежду, что растают
Очень скоро снег и лед!
Снова крылья вырастают,
Сердце просится в полет,
Чтоб любовью загореться
И светить, пылать огнем,
После зимних вьюг согреться!
С 8 Марта! С женским днем!
***
Пусть будет в сердце теплота,
В руках – букеты и подарки,
И вся земная суета
Утихнет в этот праздник яркий.
Любви и жизни без тревог
Восьмого марта пожелаю,
И пусть игривый огонек
Горит в глазах, не угасая!
***
Спасибо вам за вашу красоту,
За преданность, заботу и терпенье,
За лучезарную святую доброту,
За то, что нам даете вдохновение!
За жизни дар, которым безраздельно
Владеете и будете владеть!
Желаем радости вам беспредельной,
Огня любви, что вечно будет греть!
***
С душистой веточкой мимозы
8 марта к нам придёт,
Умчатся лютые морозы,
Весна тепло нам принесёт.
Желаем вам мы счастья реки
И океаны добрых слов!
Пусть женская краса вовеки
Родит в мужской душе любовь!
***
Восьмое марта — это радость,
Когда растаял снег холодный,
Печали больше не осталось,
Пришел к нам праздник беззаботный!
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю шумно веселиться,
Тебя целую, обнимаю.
И пусть в душе любовь искрится!
Поздравления с 8 Марта прикольные
С 8 Марта женщин всех,
Пусть в делах будет успех,
В гараже пусть будет тачка,
Под подушкою заначка,
В холодильнике вкусняшки,
Только чтоб без жира в ляшки,
Полный шкаф белья и шмоток,
Сумочек, туфлей, колготок,
Полный фарш чтоб в косметичке,
Под шампанское клубнички,
Самых классных в спальне поз
И букет шикарных роз!
***
Сгорела курица в духовке,
Бежит по кухне молоко.
Одним движением неловким
Всё льётся на пол прямиком.
Ушли гулять без спроса дети,
Собаке заварили чай.
Родная самая на свете!
Ты поздравления принимай!
***
Пускай 8 марта утром
Муж принесет в постельку фрукты,
Чай, кофе и букет цветов.
Пусть будет он на всё готов.
Не бойся и садись на шею,
Как это женщины умеют.
Дай волю всем своим капризам,
Подарков требуй и сюрпризов.
Веди его по магазинам,
Вздыхай трагично у витрины,
Используй все свои уловки
И наслаждайся "дрессировкой"!
***
Сегодня праздник важный очень.
Сегодня избы не горят,
И даже кони, между прочим,
Спокойно, мирно где-то спят!
Сегодня ведь 8 Марта –
Сегодня день мужских хлопот,
Девчатам отдохнуть бы надо
И оторваться за весь год!
***
Красный день в календаре:
С пылесосом на заре,
Не боясь весенних стуж,
В караул вступает муж.
Он у нас помыт, побрит,
Путь на кухню не забыт,
Отодвинет грудью быт,
Чтоб прекрасный пол был сыт.
На рабочий дружный старт
Пусть мужей отправит март.
С днем, что станет дамским раем,
Вас, девчонки, поздравляю.
Как россияне отдыхают на 8 марта 2021 года.
Фото: Piter.tv
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