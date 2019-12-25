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Как россияне отдыхают на 8 марта 2021 года
Сегодня, 10:37
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nastya960

Как россияне отдыхают на 8 марта 2021 года

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Отдыхать все будут 3 дня.

Три дня подряд россияне будут отдыхать в начале марта в честь Международного женского дня. Выходными стали – 6,7 и 8 марта (суббота-понедельник).

Обычно, рабочий день перед праздниками заканчивается на час раньше, но так как 5 марта не предшествует праздничному дню, официально рабочий день сокращен не будет. Работодатель может сделать это по собственному желанию.

После праздничных выходных россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя. Следующие длинные выходные придут в мае. 

Фото: Piter.tv

Теги: 8 марта, выходные, международный женский день
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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