Как россияне отдыхают на 8 марта 2021 года

Три дня подряд россияне будут отдыхать в начале марта в честь Международного женского дня. Выходными стали – 6,7 и 8 марта (суббота-понедельник).
Обычно, рабочий день перед праздниками заканчивается на час раньше, но так как 5 марта не предшествует праздничному дню, официально рабочий день сокращен не будет. Работодатель может сделать это по собственному желанию.
После праздничных выходных россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя. Следующие длинные выходные придут в мае.
Фото: Piter.tv
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