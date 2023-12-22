На объекте установлены 18 опор, 26 светильников, включая прожекторы, и проложено 488 м кабельной линии.

В сентябре 2024 года появится освещение в жилом квартале у площади Калинина. Уже на 50% выполнены работы по строительству наружного освещения в квартале, ограниченном площадью Калинина, Полюстровским проспектом, Чичуринским переулком и Лабораторной улицей. Об этом сообщили в Комитет по энергетике.

На объекте установлены 18 опор, 26 светильников, включая прожекторы, и проложено 488 м кабельной линии. Наружное освещение появится на детской и спортивной площадках, дорожках внутриквартальной зоны, а также на территории детского сада № 9. Квартал окружен учебными заведениями, рядом находится концертная площадка, остановки общественного транспорта.

В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы, после начнется процесс передачи объекта на баланс "Ленсвета".

Ранее на Думской улице и Перинной линии обновили освещение. Энергетики подключили 38 новых фонарей, выполненных в стиле исторического Петербурга.

Видео: Комитет по энергетике