На Думской улице и Перинной линии обновили освещение

Энергетики подключили 38 новых фонарей, выполненных в стиле исторического Петербурга.

В центре Петербурга завершилась реконструкция наружного освещения. Специалисты обновили светильники на Думской улице и Перинной линии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Энергетики подключили 38 новых фонарей, выполненных в стиле исторического Петербурга. Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, новые светильники дополняют и подчеркивают уникальный архитектурный облик города на Неве.

Работы выполнены благодаря поддержке "Газпрома". Градоначальник рассказал, что компания активно участвует в проектах по развитию комфортной городской среды. В Северной столице появляется все больше памятников, мостов, набережных и площадей, которые имеют световое оформление.

В прошлом году при поддержке ПАО "Газпром" в Петербурге заменили фонари на 20 объектах в центре города. Декоративные фонари украсили улицу Декабристов, Смольную набережную, а также Конногвардейский бульвар.

Ранее на Piter.tv писали, что на территории Осиновецкого редута обновили наружное освещение.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике