На территории Осиновецкого редута обновили наружное освещение

На зеленой зоне, дорожках, которые ведут к жилым домам, и спортивной площадке установили два прожектора и 42 светильника на 43 опорах.

Территорию Осиновецкого редута теперь освещают новые фонари. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 26 января.

Осиновецкий редут находится на севере города. Крепость "Звезда" была построена в 1789 году, а в 2015-м Осиновец стал объектом культурного наследия регионального значения.

На зеленой зоне, дорожках, которые ведут к жилым домам, и спортивной площадке установили два прожектора и 42 светильника на 43 опорах. Проложено 2093 метра кабельной линии.

Здесь расположены школы и медицинские учреждения. Реализация проекта поможет петербуржцам безопасно и комфортно гулять по территории в темное время суток.

Работы выполнили по заказу СПб ГКУ "Управление заказчика". Наружным освещением управляют дистанционно, из диспетчерской "Ленсвета".

Ранее на Piter.TV: на улице Ивана Зубкова установили светодиодные светильники.

Видео: комитет по энергетике Петербурга