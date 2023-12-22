В Ладожском парке в 2024 году появится освещение

В рамках проекта будут освещены пешеходные дорожки парка, две спортивные и детская площадки.

Госконтракт на строительство наружного освещения в Ладожском парке в Красногвардейском районе Петербурга заключен сегодня, 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

В рамках проекта будут освещены пешеходные дорожки парка, две спортивные и детская площадки. В ближайшее время специалисты начнут подготовительные работы, активное строительство планируют осуществить летом. Согласно контракту, срок реализации – декабрь 2024 года.

На объекте установят 165 светильников на 160 опорах, проложат более 4,5 километра кабельной линии и смонтируют 411 метров воздушной линии электропередачи.

Наружное освещение, ранее отсутствовавшее в парке, преобразит внешний вид зеленой зоны и создаст комфортные условия для прогулок и занятий спортом. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Работы пройдут по заказу СПб ГКУ "Управление заказчика".

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Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга