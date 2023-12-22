Кузнецовскую улицу осветили более 220 новый светодиодных фонарей

Кроме того, пешеходные переходы получили более контрастную световую разметку.

В Московском районе Петербурга на Кузнецовской улице была успешно завершена замена натриевых светильников на светодиодные. Всего было установлено 226 новых фонарей. Как сообщает пресс-служба "Ленсвета", проезжая часть улицы, простирающаяся от Кубинской до Витебского проспекта, теперь имеет более качественное и энергоэффективное освещение.

Кроме того, пешеходные переходы получили более контрастную световую разметку.

В текущем году в Петербурге планируется заменить 25 тыс. натриевых светильников на светодиодные. В последующие два года также планируется обновить еще 50 тыс. фонарей.

Ранее мы сообщили о том, что на Санкт-Петербургском проспекте и на Санкт-Петербургском шоссе обновили освещение.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"