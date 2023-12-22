В 2024 году сотрудники "Ленсвета" заменят 25 тыс. натриевых фонарей на светодиодные.

На Санкт-Петербургском проспекте и на Санкт-Петербургском шоссе обновили освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Ленсвета сегодня, 21 февраля.

На основной трассе в Петергофе заменили 620 натриевых светильников на светодиодные. Общая протяженность магистралей составляет 13 км.

Мощность современных светильников составляет 240 Вт, цветовая температура – 3000 К (теплый свет).

С качественным равномерным освещением улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей. Осветительные приборы нового поколения потребляют в 1,6 раз меньше электроэнергии в сравнении с традиционными аналогами. Срок службы светодиодных светильников составляет не менее 10 лет. Пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"

В 2024 году сотрудники "Ленсвета" заменят 25 тыс. натриевых фонарей на светодиодные.

Ранее мы писали, что к концу 2024 года в Муринском парке появится наружное освещение.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет