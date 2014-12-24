В Ладожском парке впервые за 30 лет появилось освещение

Было установлено 165 светильников на 160 опорах.

В Ладожском парке, который расположен между проспектами Передовиков, Косыгина и рекой Охтой, завершили строительство наружного освещения. Было установлено 165 светильников на 160 опорах, проложено более 4 километров кабельной линии и смонтировано 411 метров воздушной линии электропередачи. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 6 марта.

В этом году в Красногвардейском районе построят освещение в саду Нева, на Сосновом проспекте и внутриквартальной территории у домов 65, 67, 71, 79, 95 по Магнитогорской улице. Еще запланирована реконструкция освещения на территории квартала 15А Большой Охты, вдоль Ириновского проспекта и Ильинской слободы.

Ранее на Piter.TV: на Северном проспекте установили почти 400 светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга