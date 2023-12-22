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Светодиодные фонари установили на улице Маршала Тухачевского

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Все шесть пешеходных переходов выделены более контрастным светом – 5 тыс. К.

Улицу Маршала Тухачевского в Петербурге осветили 78 светодиодных фонарей. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по энергетике 1 марта.

Наружное освещение на этом участке построили в 1970 году. В свое время специалисты "Ленсвета" заменили ртутные светильники на натриевые, а теперь улицу освещают современные светодиодные фонари.

Световая температура светодиодных фонарей вдоль проезжей части составляет 3 тыс. К. По данной шкале значение относится к теплому свету. Все шесть пешеходных переходов выделены более контрастным светом – 5 тыс. К. Такой прием привлекает дополнительное внимание водителей.

Доля светодиодных светильников в Петербурге – около 50%. В этом году энергетики заменят 25 тыс. натриевых светильников на светодиодные. 

Ранее мы рассказывали о том, что декоративные опоры в Кузнечном переулке украсили современные фонари.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: новое освещение, улица маршала тухачевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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