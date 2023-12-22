На улице Ивана Зубкова установили светодиодные светильники

Специалисты провели 1,3 тысячи метров кабельной линии.

В Кировском районе Петербурга установили новые фонари. Наружное освещение появилось на улице Ивана Зубкова. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Объект включили в адресную инвестиционную программу по многочисленным просьбам жителей. Как отметил заместитель главы администрации Кировского района Владимир Захаров, раньше здесь была техническая зона. Но с временем появились дома, социальные объекты, бассейн. Люди стали активнее пользоваться дорогой, поэтому попросили сделать освещение.

На участке установили 21 светодиодный светильник на 20 опорах. Специалисты провели 1,3 тысячи метров кабельной линии.

Использование светодиодных светильников позволяет значительно экономить электроэнергию, что в свою очередь позволяет сократить расходы бюджета Санкт-Петербурга. Вадим Иванов, инженер первой категории отдела по контроль за строительством объектов энергосбережения СПБ ГКУ "Управление заказчика"

Ранее на Piter.tv: особый режим на случай появления БПЛА введён в Ленобласти.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике