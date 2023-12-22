Особый режим на случай появления БПЛА введён в Ленобласти

Причины такого решения пока не уточняются: вероятно, это связано с пожаром, который произошел в Усть-Луге.

В понедельник, 22 января, на объектах критической инфраструктуры Ленобласти ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Подразделения охраны и силовые структуры получили указания об уничтожении БПЛА в случае, если они будут обнаружены на прилегающих территориях. Причины такого решения пока не уточняются: вероятно, это связано с пожаром, который произошел в Усть-Луге.

Напомним, что в ночь на 21 января губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о пожаре на терминале компании "Новатэк". Всех сотрудников эвакуировали, а технологический процесс был временно остановлен. Представители компании указали, что причиной возгорания стало воздействие внешних факторов. Пожар был локализован, но две цистерны и насосная станция для перекачки сжиженного газа получили повреждения.

Сотрудники химико-радиометрической лаборатории аварийно-спасательной службы Ленинградской области уже провели анализ проб воздуха в соседних населенных пунктах. Превышений опасных веществ по итогам проверки не обнаружено.

Фото: Piter.TV