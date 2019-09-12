Появилось видео с моментом столкновения ВАЗ-2109 и скорой в Ленобласти

Водитель девятки не пропустил скорую с мигалкой, которая везла пациентку в больницу.

В соцсети "ДТП и ЧП" опубликовали видео с моментом столкновения ВАЗ-2109 с машиной скорой помощи на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни. Молодой человек не пропустил скорую с мигалками и после удара она упала на бок. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя, два фельдшера (1968 и 1995 годов рождения) и пациент кареты скорой помощи — женщина 1944 года рождения.

Пострадавших увезли до приезда сотрудников ГИБДД на место происшествия.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП



