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Появилось видео с моментом столкновения ВАЗ-2109 и скорой в Ленобласти

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Водитель девятки не пропустил скорую с мигалкой, которая везла пациентку в больницу.

В соцсети "ДТП и ЧП" опубликовали видео с моментом столкновения ВАЗ-2109 с машиной скорой помощи на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни. Молодой человек не пропустил скорую с мигалками и после удара она упала на бок. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя, два фельдшера (1968 и 1995 годов рождения) и пациент кареты скорой помощи — женщина 1944 года рождения. 

Пострадавших увезли до приезда сотрудников ГИБДД на место происшествия.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП

 

 

 

Теги: дорога жизни, колтушское шоссе, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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