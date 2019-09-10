Страшная авария случилась во Всеволожске

Молодой водитель девятки не пропустил карету скорой помощи.

Даже работающая мигалка не стала для ВАЗа поводом уступить дорогу машине. Скорую от столкновения на пересечении Колтушского шоссе и дороги Жизни опрокинуло набок, легковушке смяло переднюю часть. Фотографии аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

В результате ДТП пострадало четыре человека, передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Информация по участникам еще уточняется. На месте работают три скорые.

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Фото и видео: Alina Kreps, ВКонтакте