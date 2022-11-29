Появилось видео падения девочки в автобусе в Металлострое

Прокуратура Колпинского района устанавливает обстоятельства происшествия.

Прокуратура Колпинского района устанавливает обстоятельства происшествия в пассажирском автобусе, в результате которого пострадала третьеклассница.

По предварительным данным, 28 ноября около 16:48 при движении пассажирского автобуса водитель применил резкое торможение в поселке Металлострой, в результате чего девочка упала и получила травмы.

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, которая поставлена на контроль в прокуратуре района.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга