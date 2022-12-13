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Момент ДТП с Kaiyi на пересечении Садовой и Гороховой попал на видео

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По нашей информации, обошлось без пострадавших.

Водитель легкового автомобиля Kaiyi утром 29 мая устроил аварию, которая попала на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Напомним, ДТП случилось на пересечении Садовой и Гороховой улиц. Водитель автомобиля Kaiyi по неизвестным причинам не справился с управлением: он выехал на тротуар и врезался в стену. Предположительно, он не увидел впереди стоящий фургон и, чтобы избежать столкновения с ним, он вывернул руль и въехал в стену общепита. 

Мужчина, разгружавший фургон, чудом не попал под колеса легковушки: за пару секунд до аварии он зашёл в кузов. По нашей информации, обошлось без пострадавших.

Видео: Piter.tv

Теги: kaiyi, гороховая улица, садовая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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